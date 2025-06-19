Израиль обвинил Иран в применении ракеты с кассетным боеприпасом

Кассетные боеприпасы разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрете кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. При этом Израиль и Иран в их число не входят.