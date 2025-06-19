The Strategist: почему украинские ИИ-дроны не изменили ход конфликта с Россией

Согласно статье, технология, представляющая собой разновидность искусственного интеллекта (ИИ), позволяет украинским БПЛА самостоятельно определять цели и поражать их. Таким дронам не грозит заклинивание, они не ограничены длиной оптоволоконных кабелей и не нуждаются в постоянном контроле со стороны операторов.
Согласно The Strategist, проблемы украинских ИИ-дронов включают низкое качество камеры, трудности с попаданием по движущимся целям и нестабильную работу программного обеспечения. Поэтому подразделения украинской армии часто предпочитают более надежные альтернативы, такие как оптоволоконные БПЛА.
Макс Макарчук, ведущий специалист по искусственному интеллекту в акселераторе оборонных технологий Brave1, в прошлом году заявил, что коэффициент попаданий по цели дронов на основе ИИ снизился до 30−50%, а для начинающих пилотов — до 10%, тогда как он ожидал, что добавление искусственного интеллекта повысит точность попадания примерно до 80%, говорится в статье.
Военнослужащий 413-го отдельного украинского батальона беспилотных систем признался: «Мы редко видим беспилотники с искусственным интеллектом “последней мили” на поле боя, потому что сейчас они слишком дороги. Добавление усовершенствованных чипов и дополнительных камер значительно увеличивает стоимость. Я бы предпочел иметь три стандартных дрона, чем один со встроенным искусственным интеллектом».
Дроны на основе ИИ работали настолько плохо и так разочаровали украинских военных, что мало кто в ВСУ хочет платить за них, отмечается в статье.
Тем временем Россия развернула БПЛА одностороннего действия, оснащенные искусственным интеллектом, машинным обучением и стереозрением. Это позволяет им идентифицировать военную технику на шоссе и уклоняться от дронов-перехватчиков. Недавно было замечено, что эти дроны летают роем по шесть штук с четкой маркировкой на крыльях. Таким образом, как предполагает издание, они могут координировать действия в «рое». У каждого из них есть телекоммуникационный модем 4G, что позволяет им отправлять снимки обратно на землю и выполнять полеты под управлением оператора, констатирует The Strategist.