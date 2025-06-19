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The Strategist: почему украинские ИИ-дроны не изменили ход конфликта с Россией

Несмотря на большие надежды, машинное зрение украинских боевых беспилотников не привело к перелому в конфликте на Украине, говорится в издании австралийского аналитического центра The Strategist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, технология, представляющая собой разновидность искусственного интеллекта (ИИ), позволяет украинским БПЛА самостоятельно определять цели и поражать их. Таким дронам не грозит заклинивание, они не ограничены длиной оптоволоконных кабелей и не нуждаются в постоянном контроле со стороны операторов.

Однако их эффективность до сих пор была ограниченной, и, как признали в американском Институте изучения войны, говорить «о немедленной революции в области ИИ таких беспилотников по состоянию на июнь 2025 года преждевременно».

Согласно The Strategist, проблемы украинских ИИ-дронов включают низкое качество камеры, трудности с попаданием по движущимся целям и нестабильную работу программного обеспечения. Поэтому подразделения украинской армии часто предпочитают более надежные альтернативы, такие как оптоволоконные БПЛА.

Макс Макарчук, ведущий специалист по искусственному интеллекту в акселераторе оборонных технологий Brave1, в прошлом году заявил, что коэффициент попаданий по цели дронов на основе ИИ снизился до 30−50%, а для начинающих пилотов — до 10%, тогда как он ожидал, что добавление искусственного интеллекта повысит точность попадания примерно до 80%, говорится в статье.

По словам украинских военных, система наведения на цель с помощью искусственного интеллекта плохо работает на определенной местности, такой как холмы и леса, и лучше всего работает на ровной, открытой местности. Проблемой является и стоимость таких квадрокоптеров.

Военнослужащий 413-го отдельного украинского батальона беспилотных систем признался: «Мы редко видим беспилотники с искусственным интеллектом “последней мили” на поле боя, потому что сейчас они слишком дороги. Добавление усовершенствованных чипов и дополнительных камер значительно увеличивает стоимость. Я бы предпочел иметь три стандартных дрона, чем один со встроенным искусственным интеллектом».

По сведениям The Strategist, широкомасштабное использование беспилотников с искусственным интеллектом украинскими военными началось в марте 2024 года, но в следующие три месяца интерес к ним резко снизился.

Дроны на основе ИИ работали настолько плохо и так разочаровали украинских военных, что мало кто в ВСУ хочет платить за них, отмечается в статье.

Тем временем Россия развернула БПЛА одностороннего действия, оснащенные искусственным интеллектом, машинным обучением и стереозрением. Это позволяет им идентифицировать военную технику на шоссе и уклоняться от дронов-перехватчиков. Недавно было замечено, что эти дроны летают роем по шесть штук с четкой маркировкой на крыльях. Таким образом, как предполагает издание, они могут координировать действия в «рое». У каждого из них есть телекоммуникационный модем 4G, что позволяет им отправлять снимки обратно на землю и выполнять полеты под управлением оператора, констатирует The Strategist.

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