The Strategist: почему украинские ИИ-дроны не изменили ход конфликта с Россией

Тем временем Россия развернула БПЛА одностороннего действия, оснащенные искусственным интеллектом, машинным обучением и стереозрением. Это позволяет им идентифицировать военную технику на шоссе и уклоняться от дронов-перехватчиков. Недавно было замечено, что эти дроны летают роем по шесть штук с четкой маркировкой на крыльях. Таким образом, как предполагает издание, они могут координировать действия в «рое». У каждого из них есть телекоммуникационный модем 4G, что позволяет им отправлять снимки обратно на землю и выполнять полеты под управлением оператора, констатирует The Strategist.