Совет по аудиовизуалу в Молдове похож на паноптикум: Отказывается рассматривать жалобу Алексея Лунгу на Майю Санду — «Мы не можем ставить президента на один уровень с простым просителем»

Кстати, Ботнару даже не хочет рассматривать и отвечать на вопросы граждан бесплатно — плати, народ. А будет ли Ботнару рассматривать такие жалобы на провластные телеканалы, если ему станут платить больше? Или просто будет брать деньги и снова говорить, что Санду нельзя ни с кем даже сравнивать.