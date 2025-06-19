Совет по аудиовизуалу в Молдове похож на паноптикум: Отказывается рассматривать жалобу Алексея Лунгу на Майю Санду — «Мы не можем ставить президента на один уровень с простым просителем»

Заседания Совета по аудиовизуальным СМИ все больше походят на паноптикум.
Вот вам журналист Василе Ботнару — выпускник журфака МГУ (Московского в смысле), — действительно был журналистом и писал картины кофе. Теперь, будучи новым членом этого провластного собрания, раскрылся с новой стороны.
Он просит председателя Лилиану Вицу закрыть «интернет», откуда слишком много заявлений от граждан приходит. Пусть пишут «на деревню дедушке».
Обсуждалось заявление Алексея Лунгу, который просил рассмотреть нарушение права на ответ на JurnalTV. В программе канала президент Санду в очередной раз говорила о гибридных атаках, «руке Москвы», партиях-клонах и тд. «Мы не можем ставить президента на один уровень с простым просителем, который думает, что он политик», — расставил ПАС-овские ярлыки Ботнару.
Имея в виду, что слова президента Санду нельзя подвергать проверке, штрафовать телеканал за дезу и тд. Всё истина, если сказала президент. Остальным, кого ПАС не признает политическим деятелем, требуется закрыть рот.
Кстати, Ботнару даже не хочет рассматривать и отвечать на вопросы граждан бесплатно — плати, народ. А будет ли Ботнару рассматривать такие жалобы на провластные телеканалы, если ему станут платить больше? Или просто будет брать деньги и снова говорить, что Санду нельзя ни с кем даже сравнивать.