Песков прокомментировал отказ Трампа от посредничества Путина

«Посреднические услуги Трамп не может принять или не принять. Эти услуги могут принять страны, которые сейчас непосредственно вовлечены в конфликт», — сказал Песков журналистам, комментируя сообщения в СМИ, что Трамп якобы отверг предложение РФ о посредничестве в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем.