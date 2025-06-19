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Песков прокомментировал отказ Трампа от посредничества Путина

СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может принимать или не принимать посреднические услуги российского лидера Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, решать странам-участникам конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: ANTON VAGANOV/EPA/TASS

«Посреднические услуги Трамп не может принять или не принять. Эти услуги могут принять страны, которые сейчас непосредственно вовлечены в конфликт», — сказал Песков журналистам, комментируя сообщения в СМИ, что Трамп якобы отверг предложение РФ о посредничестве в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем.

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