НА ПМЭФ обсудили общность российского и молдавского культурного кода

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Необходимость построения новой социальной модели развития обществ и государств в рамках евразийского пространства, а также роль общественных организаций в сохранении культурного кода России и Молдовы обсудили участники сессии «Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?», которая прошла в четверг на ПМЭФ-2025.
Сессия привлекла огромное количество журналистов, работающих на форуме.
Модератор сессии, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян высоко оценила работу АНО «Евразия», деятельность которой неразрывно связана в том числе и с Республикой Молдова. Симоньян подчеркнула, что работу АНО «Евразия» сложно переоценить, так как направления работы проекта формируют, в том числе, будущее разных стран.
«Это гарант счастливой, интересной жизни, позволяющей знакомиться с разными культурами, историей разных стран, путешествовать, дружить», — отметила Симоньян.
Она особо поблагодарила молдавского мецената, лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора как идейного вдохновителя проекта. Сам Илан Шор в своем выступлении подчеркнул важность евразийского пространства для экономического и культурного развития Молдовы.
«Нам нужны единая валюта, единая экономика, единая политика и единая безопасность. (…) Мы должны строить новую социальную модель развития обществ и государств», — заявил он.
Политик также отметил, что даже при наличии такой интеграционной структуры, как ЕАЭС, надо выстраивать другие объединения стран бывшего СССР, в которых есть на это запрос.
Посол России в Молдове Олег Озеров подчеркнул, что и российский, и молдавский народы разделяют единые ценности.
«Молдова веками существовала в едином с нами историческом и гуманитарном пространстве», — отметил дипломат.
Взаимопроникновение культур и солидарность — это гарант мирной жизни, позволяющей знакомиться с культурой разных стран, также подчеркнула Маргарита Симоньян. По ее словам, от этого во многом зависит то, каким будет будущее на евразийском пространстве.