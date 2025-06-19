Додон надеется на восстановление поставок газа в Молдавию из России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Лидер партии социалистов Молдавии (ПСРМ), экс- президент Игорь Додон выразил надежду на восстановление поставок российского газа в республику напрямую из РФ, а не через посредников.
В четверг руководители и представители четырех молдавских партий — Социалистов, Коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» — встретились с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным на полях ПМЭФ.
«Нужно закупать ресурсы напрямую у России. Сейчас Молдавия закупает тот же российский газ через европейских посредников. Цены очень высокие. Очень надеюсь, что сегодня мы обсудим первый шаг к возвращению нормального диалога между нашими странами», — сказал Додон в ходе встречи с Минэнерго РФ.
Додон отметил, что текущая политика молдавских властей привела к скачку цен на энергоресурсы в стране, а также к рекордной инфляции в 30%.
Для решения этих проблем Молдавии важно восстановить прямой диалог с Россией, считает экс-президент. По его мнению, ситуация может измениться после парламентских выборов в Молдавии, которые намечены на осень.
«Очень надеюсь, что сегодня мы обсудим первый шаг к возвращению нормального диалога между нашими странами… Мы верим, что ситуация поменяется», — заключил он.
В свою очередь Сорокин отметил, что важно выстраивать отношения между странами, основываясь на прагматизме и исторической связи.
Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года «Газпром» прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга «Молдовагаза». Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.