Беларусь и Швейцария обсудили сотрудничество в спорте

«Понимаем, в нынешнее сложное время осуществлять вашу работу не столь просто, поэтому высоко ценим направления, которые вы поддерживаете. Вы доказали, что являетесь большим другом Беларуси и готовы работать для наших стран в любых условиях», — подчеркнул он.