Беларусь и Швейцария обсудили сотрудничество в спорте

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко провел рабочую встречу с почетным консулом Республики Беларусь в Люцерне (Швейцария) Германном Александером Бейелером, сообщили в пресс-службе НОК.
Отмечается, что встреча состоялась в штаб-квартире НОК. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между странами в области спорта и развития олимпийского движения, а также — в сферах культуры и науки.
Виктор Лукашенко, приветствуя почетного консула, отметил, что в Беларуси знают о его насыщенной и плодотворной работе на благо двух государств.
«Понимаем, в нынешнее сложное время осуществлять вашу работу не столь просто, поэтому высоко ценим направления, которые вы поддерживаете. Вы доказали, что являетесь большим другом Беларуси и готовы работать для наших стран в любых условиях», — подчеркнул он.
При этом президент НОК отметил, что странам уже удалось многого достичь в таких областях, как медицина, наука и культура, а теперь необходимо уделить внимание вопросам спорта.
«Понимаем, что и в спорте нам необходимо расширять взаимодействие. Вчера уже состоялась встреча c руководством Минспорта, Вы плотно сотрудничаете с Белорусским лыжным союзом», — сказал глава Виктор Лукашенко.
Спортивная медицина.
В свою очередь почетный консул заявил о желании развивать сотрудничество в сфере спортивной медицины.
«Думаю, это такое передовое направление, которое является локомотивом для всей спортивной отрасли», — отметил он.
Германн Александер Бейелер также познакомился с музейной экспозицией Национального олимпийского комитета Беларуси, которая рассказывает о достижениях белорусских атлетов на мировой арене.
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