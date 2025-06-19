Лукашенко присвоил звания генерал-майора четырем полковникам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня подписал указы о присвоении воинских званий, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Так, очередные воинские звания генерал-майора присвоены полковникам Дмитрию Кучуку, Дмитрию Стрешинскому, Андрею Расюку и Александру Лавренову.
Кстати, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров приедут в Минск 26 июня на форум ЕАЭС, и только премьер-министр Армении Никол Пашинян будет по видеосвязи.
В связи с этим, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заседания ради заседаний никому не нужны.