Лукашенко присвоил звания генерал-майора четырем полковникам

Кстати, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров приедут в Минск 26 июня на форум ЕАЭС, и только премьер-министр Армении Никол Пашинян будет по видеосвязи.