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Лукашенко присвоил звания генерал-майора четырем полковникам

Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня подписал указы о присвоении воинских званий, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Так, очередные воинские звания генерал-майора присвоены полковникам Дмитрию Кучуку, Дмитрию Стрешинскому, Андрею Расюку и Александру Лавренову.

Кстати, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров приедут в Минск 26 июня на форум ЕАЭС, и только премьер-министр Армении Никол Пашинян будет по видеосвязи.

В связи с этим, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заседания ради заседаний никому не нужны.

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