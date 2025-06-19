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Молдавский депутат призвала наладить диалог с Россией

Депутат Таубер: Молдавии важно наладить диалог с Россией.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Молдавии важно наладить диалога с Россией, потому что без нее она не выживет, заявила депутат молдавского блока «Победа» Марина Таубер.

«Мы должны налаживать и улучшать диалог с Россией, потому что сегодня мы без России не выживем», — сказала Таубер на встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом на ПМЭФ.

По ее мнению, граждане понимают, что это не просто слова. «Наши граждане хотят, чтобы мы работали с Россией. Они уважают (президента РФ — ред.) Владимира Владимировича Путина», — добавила депутат.

По ее словам, парламент в Молдавии «не включается в повестку дня», а оппозиционным политикам безобразным образом выключают микрофоны и выгоняют из зала парламента.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.​