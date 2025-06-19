Россия готова возобновить полеты между Москвой и Кишиневом

Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.