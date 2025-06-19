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Россия готова возобновить полеты между Москвой и Кишиневом

Старовойт: Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Кишиневом.

Источник: Аргументы и факты

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия готова рассмотреть возможность возобновления авиаперелетов между Москвой и Кишиневом, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Старовойт в четверг провел переговоры с молдавскими депутатами блока «Победа» в рамках ПМЭФ. В ходе встречи молдавская сторона подняла вопрос о возможности возобновления авиарейсов между Москвой и Кишиневом.

«Если не будет проблем с пролетом, мы готовы, конечно, с авиакомпаниями рассмотреть воздушное сообщение», — ответил Старовойт.

Он отметил, что Россия не закрывала первой воздушное пространство, это были ответные меры. Сейчас страны, граничащие с Молдавией этот запрет сохраняют.

«Мы на низком старте, и как только… — мы всегда за дружбу народов и взаимодействие. Я прекрасно знаю, какая диаспора большая проживает в России», — продолжил он, говоря про возможность возобновления авиарейсов.

Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. В органе гражданской авиации пояснили, что воздушное пространство Молдавии было частично открыто в западном направлении, что позволило возобновить регулярные пассажирские рейсы из Кишинева. Но воздушное пространство Украины и Европейского союза остается закрытым для российских авиакомпаний. В свою очередь и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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