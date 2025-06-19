Последние зарубежные новости за 19 июня 2025 года: свежие события текущего дня

FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7
Трамп преждевременно покинул саммит G7 в Канаде из-за раздражения к Макрону и отсутствия интереса к встрече с Зеленским. По данным источников, Трампа задело выступление Макрона о Гренландии.
Bloomberg указал на необычную деталь в беседе Путина со СМИ
Рассказ Путина о внучке, говорящей на китайском, подчеркивает личный характер связей России и Китая. Bloomberg напомнил, что Пекин не поддержал западные санкции и стал важным торговым партнером Москвы.
Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева
Le Monde: Дурову разрешили уезжать из Франции только в один город
Франция разрешила Павлу Дурову выезжать в Дубай с 10 июля на срок до 14 дней подряд. Бизнесмен обязан заранее уведомлять суд. Остальные меры надзора остаются.