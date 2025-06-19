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Последние зарубежные новости за 19 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 19 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7

Трамп преждевременно покинул саммит G7 в Канаде из-за раздражения к Макрону и отсутствия интереса к встрече с Зеленским. По данным источников, Трампа задело выступление Макрона о Гренландии.

Bloomberg указал на необычную деталь в беседе Путина со СМИ

Рассказ Путина о внучке, говорящей на китайском, подчеркивает личный характер связей России и Китая. Bloomberg напомнил, что Пекин не поддержал западные санкции и стал важным торговым партнером Москвы.

Politico узнало, откуда ЕС планирует получить больше средств для Киева

ЕС рассматривает перевод €200 млрд замороженных российских активов в новый инвестиционный фонд с повышенным риском для увеличения доходности. Эти средства планируется направить на поддержку Украины.

Le Monde: Дурову разрешили уезжать из Франции только в один город

Франция разрешила Павлу Дурову выезжать в Дубай с 10 июля на срок до 14 дней подряд. Бизнесмен обязан заранее уведомлять суд. Остальные меры надзора остаются.

Reuters сообщил о запуске КНДР более 10 ракет в сторону Китая

Северная Корея утром 19 июня запустила более десяти баллистических ракет в сторону Китая. Пуски произведены из района Сунан под Пхеньяном. Использование таких ракет нарушает резолюции Совбеза ООН.