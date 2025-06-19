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Путин находится в постоянном контакте с президентом ЮАР

СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, передал ему наилучшие пожелания.

Источник: © РИА Новости

«Мы находимся в регулярном контакте с президентом ЮАР господином Сирилом Рамафосой. В прошлом году провели с ним обстоятельные переговоры в Казани в ходе саммита БРИКС. Наметили шаги по дальнейшему взаимодействию. Уважаемый господин вице-президент, я прошу вас передать президенту Рамафосе самые наилучшие пожелания», — сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.