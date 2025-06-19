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Трамп склоняется к удару по центру обогащения урана в Фордо, пишет CBS

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия в кратчайшие сроки, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: Reuters

«Вывести из эксплуатации Фордо необходимо из-за риска, что оружие может быть произведено в относительно короткий срок», — приводит канал слова источников, знакомых с позицией Трампа.

По словам источников, Трампу доложили как о рисках, так и о возможных выгодах удара по наиболее охраняемому ядерному объекту Ирана.

Его текущее мнение, как утверждают источники, заключается в том, что объект следует вывести из строя, поскольку там потенциально может быть произведено оружие за короткий срок.

Телеканал отмечает, что Трамп осведомлен о предпринимаемых дипломатических усилиях, в частности о намеченной на пятницу встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с представителями Евросоюза в Швейцарии.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, по данным телеканала, в закрытом формате сообщил, что, несмотря на отсутствие официального приказа от иранского руководства, страна находится на грани получения ядерного оружия.

В четверг министр иностранных дел Ирана подтвердил переговоры 20 июня с европейскими странами в Женеве. По его словам, переговоры пройдут с участием глав МИД Германии Йоханна Вадефуля, Франции Жан-Ноэля Барро и Великобритании Дэвида Лэмми. В них также примет участие глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, добавил Аракчи.

Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.

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