Трамп склоняется к удару по центру обогащения урана в Фордо, пишет CBS

«Вывести из эксплуатации Фордо необходимо из-за риска, что оружие может быть произведено в относительно короткий срок», — приводит канал слова источников, знакомых с позицией Трампа.
По словам источников, Трампу доложили как о рисках, так и о возможных выгодах удара по наиболее охраняемому ядерному объекту Ирана.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, по данным телеканала, в закрытом формате сообщил, что, несмотря на отсутствие официального приказа от иранского руководства, страна находится на грани получения ядерного оружия.
В четверг министр иностранных дел Ирана подтвердил переговоры 20 июня с европейскими странами в Женеве. По его словам, переговоры пройдут с участием глав МИД Германии Йоханна Вадефуля, Франции Жан-Ноэля Барро и Великобритании Дэвида Лэмми. В них также примет участие глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, добавил Аракчи.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.