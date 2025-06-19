Reuters узнал о прямых переговорах Ирана и США на фоне ударов Израиля

По их словам, Аракчи заявил Уиткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам о ядерной сделке, если Израиль не прекратит атаки. Собеседники агентства рассказали, что переговоры Аракчи и Уиткоффа включали краткое обсуждение предложения США, переданного Ирану в конце мая, направленное на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана.
«Аракчи сказал Уиткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но он не сможет этого сделать, если Израиль продолжит свои бомбардировки», — говорит европейский дипломат.
Один из собеседников Reuters уточнил, что первый телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона, который «выдвинул новое предложение», чтобы выйти из тупика.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров о ядерной сделке при посредничестве Омана. Шестой должен был состояться 15 июня, однако в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив это возможностью Тегерана создать ядерную бомбу.
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