Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о прямых переговорах Ирана и США на фоне ударов Израиля

После начала ударов Израиля по Ирану на прошлой неделе иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи несколько раз разговаривал по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили Reuters три дипломата.

14

По их словам, Аракчи заявил Уиткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам о ядерной сделке, если Израиль не прекратит атаки. Собеседники агентства рассказали, что переговоры Аракчи и Уиткоффа включали краткое обсуждение предложения США, переданного Ирану в конце мая, направленное на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана.

Иран до сих пор отвергал это предложение, однако, как заявил один из дипломатов, близкий к Тегерану, Аракчи сказал Уиткоффу, что Иран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», если Вашингтон окажет давление на Израиль, чтобы тот прекратил удары.

«Аракчи сказал Уиткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но он не сможет этого сделать, если Израиль продолжит свои бомбардировки», — говорит европейский дипломат.

Один из собеседников Reuters уточнил, что первый телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона, который «выдвинул новое предложение», чтобы выйти из тупика.

Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров о ядерной сделке при посредничестве Омана. Шестой должен был состояться 15 июня, однако в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив это возможностью Тегерана создать ядерную бомбу.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше