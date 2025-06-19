Лукашенко подписал указ, позволяющий гражданам приобретать в собственность арендное жилье

Такое приобретение будет возможно, в частности, при наличии оснований для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, стажа работы в организации, предоставившей жилье, и срока проживания в таком жилье не менее 10 лет, а также неиспользовании указанными гражданами и членами их семей государственной поддержки при возведении, реконструкции или приобретении жилья, отсутствии у них иных жилых помещений в собственности в населенном пункте по месту нахождения арендного жилья либо фактов их отчуждения в течение трех лет.