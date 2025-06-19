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Лукашенко подписал указ, позволяющий гражданам приобретать в собственность арендное жилье

Гражданам наиболее востребованных профессий будет предоставляться право приобретать в собственность арендное жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек (кроме Минского района) при определенных условиях.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 июня подписал указ № 235, направленный на расширение социально-правовых гарантий в области жилищных отношений граждан с предоставлением им права приобретения в собственность арендного жилья. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Гражданам наиболее востребованных профессий будет предоставляться право приобретать в собственность арендное жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек (кроме Минского района) при определенных условиях.

Такое приобретение будет возможно, в частности, при наличии оснований для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, стажа работы в организации, предоставившей жилье, и срока проживания в таком жилье не менее 10 лет, а также неиспользовании указанными гражданами и членами их семей государственной поддержки при возведении, реконструкции или приобретении жилья, отсутствии у них иных жилых помещений в собственности в населенном пункте по месту нахождения арендного жилья либо фактов их отчуждения в течение трех лет.

Оплату стоимости арендного жилья можно будет произвести в рассрочку на 15 лет, а также использовать на данные цели именные приватизационные чеки «Жилье» и средства семейного капитала.

Местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы (организации) будут наделены правом передачи в собственность нанимателей расположенных на селе одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах государственного жилого фонда, эксплуатируемых более 10 лет и требующих капремонта. При этом такое жилье, предоставленное на время трудовых отношений, может быть передано в собственность граждан, имеющих стаж работы не менее 5 лет в организации, выделившей жилое помещение.

Предоставление арендного жилья стало одной из тем совещания Александра Лукашенко с руководством Совета Министров 29 мая. Президент подчеркнул, что этот вопрос должен стать одним из приоритетов на пятилетку.

«В будущем году мы выйдем к белорусам с проектом программы социально-экономического развития, который будет рассмотрен на Всебелорусском народном собрании. К этой встрече надо четко и понятно отрегулировать все положения: где, кто, насколько быстро и на каких условиях может претендовать на арендное жилье. И со временем приобрести его по желанию в собственность. Причем даже в рассрочку», — подчеркнул глава государства. -0-

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