Reuters: Иран и США проводили прямые переговоры после начала ударов Израиля

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран и США провели прямые переговоры на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на трех неназванных дипломатов.
Уточняется, что спецпосланник США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с тех пор, как Израиль начал наносить удары по исламской республике. Стороны, в частности, обсуждали дипломатический выход из кризиса.
По словам дипломатов, попросивших не называть их имен из-за деликатности вопроса, Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, а также признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары тем временем продолжаются. -0-