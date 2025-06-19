Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Иран и США проводили прямые переговоры после начала ударов Израиля

Уточняется, что спецпосланник США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с тех пор, как Израиль начал наносить удары по исламской республике. Стороны, в частности, обсуждали дипломатический выход из кризиса.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран и США провели прямые переговоры на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

Уточняется, что спецпосланник США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с тех пор, как Израиль начал наносить удары по исламской республике. Стороны, в частности, обсуждали дипломатический выход из кризиса.

По словам дипломатов, попросивших не называть их имен из-за деликатности вопроса, Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате атак, а также признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары тем временем продолжаются. -0-

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше