Экс-премьер Киргизии Сариев потребовал особый статус для граждан республики в РФ

«Есть, конечно, двусторонние соглашения, где это может быть оговорено, но я об этом не знаю, об особом статусе. Если, например, Киргизия, Казахстан и Белоруссия в своих конституциях обозначают русский язык как язык общенационального общения или деловой язык, то и мы идем навстречу в наших решениях и учитываем это в отличие, например, от тех стран, с которыми у нас тоже хорошие отношения, но у них нет этой оговорки», — подчеркнул он.