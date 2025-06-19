Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok в США на 90 дней

В начале апреля Трамп объявил о последнем продлении отсрочки блокировки платформы. Тогда же его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как президент США ввел высокие тарифы, компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до решения торговых вопросов.