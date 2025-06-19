Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok в США на 90 дней

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп продлил отсрочку блокировки китайской платформы TikTok на территории США на 90 дней. Об этом сообщает ТАСС.
«Я только что подписал исполнительный указ о продлении срока прекращения работы TikTok на 90 дней, до 17 сентября 2025 года», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Накануне о принятии американским лидером такого решения сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «На этой неделе президент Трамп подпишет дополнительный указ, чтобы TikTok продолжал работать. Как президент Трамп уже неоднократно говорил, он не хочет, чтобы TikTok перестал работать. Эта отсрочка продлится 90 дней, которые администрация США потратит на то, чтобы обеспечить заключение сделки, чтобы американцы могли продолжать пользоваться TikTok», — отмечалось в ее заявлении.
Прошло пять месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. 20 января Трамп после своей инаугурации подписал исполнительный указ, которым отсрочил блокировку TikTok как минимум на 75 дней.
В начале апреля Трамп объявил о последнем продлении отсрочки блокировки платформы. Тогда же его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как президент США ввел высокие тарифы, компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до решения торговых вопросов.
В 2024 году бывший президент США Джо Байден подписал закон, вынуждающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории США до 19 января 2025 года. -0-