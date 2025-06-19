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Сийярто: Венгрия готова принять переговоры России и Украины

«Я в свое время звонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе офиса Зеленского, я сказал им, что Венгрия готова принять какие-либо переговоры. Предложение в силе, мы его не отзывали», — сказал Сийярто.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия готова принять переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

«Я в свое время звонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе офиса Зеленского, я сказал им, что Венгрия готова принять какие-либо переговоры. Предложение в силе, мы его не отзывали», — сказал Сийярто.

Министр также отметил, что Будапешт поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине. Венгрия продолжит выступать за переговоры и прекращение огня.

«Мы продолжим выступать за мирные переговоры, продолжим поддерживать усилия президента Трампа по установлению мира. Потому что мы считаем, что, возможно, единственный путь по достижению мира в регионе — это договоренность между Россией и США», — считает Сийярто. -0-

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