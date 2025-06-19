Побег министра единства Украины неожиданно объяснили

Народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук объяснил побег министра единства Украины Алексея Чернышова, который не вернулся из Австрии после рабочего визита. По словам политика, министр должен был обеспечить голоса на предстоящих выборах за Владимира Зеленского за рубежом.
В своем Telegram-канале нардеп отметил, что это критически важно для Зеленского, который по-прежнему рассчитывает на участие в выборах.
По словам парламентария, подготовка к выборам идет в офисе Зеленского постоянно, а предвыборные штабы уже трижды создавались и распускались.
Ранее стало известно, что Алексей Чернышов не вернулся после рабочего визита в Австрию. После выезда чиновника за границу у него прошли обыски на Украине.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Украине грозит очень скорое исчезновение или превращение в несколько марионеток.