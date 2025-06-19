Побег министра единства Украины неожиданно объяснили

Народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук объяснил побег министра единства Украины Алексея Чернышова, который не вернулся из Австрии после рабочего визита. По словам политика, министр должен был обеспечить голоса на предстоящих выборах за Владимира Зеленского за рубежом.