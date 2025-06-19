Захарова прослезилась, говоря о книге ленинградской блокадницы Булиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, рассказывая о воспоминаниях женщины, в детстве пережившей блокаду Ленинграда. Об этом она сообщила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Почему я плачу? Потому что я прочитала эту книгу за одну ночь. Когда я утром проснулась, позвала свою дочку, которой 14 лет, и сказала: “Ты должна прочитать ее”», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, ее дочь прочитала книгу, которая переворачивает сознание даже тех людей, которые хорошо знают историю блокады и Великой Отечественной войны.
Захарова зачитала эпизод о первой бомбардировке в день рождения автора. Дипломат сравнила эти события с тем, что описывается в дневниках детей Донбасса.
«Такие же строчки я читаю в дневниках детей Донбасса. Они об этом же самом», — заключила она.
Ранее Мария Захарова назвала циничной ложью слова Владимира Зеленского об обмене детей на военных.