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Захарова прослезилась, говоря о книге ленинградской блокадницы Булиной

Дипломат сравнила события в блокадном Ленинграде с тем, что описывается в дневниках детей Донбасса.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, рассказывая о воспоминаниях женщины, в детстве пережившей блокаду Ленинграда. Об этом она сообщила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Почему я плачу? Потому что я прочитала эту книгу за одну ночь. Когда я утром проснулась, позвала свою дочку, которой 14 лет, и сказала: “Ты должна прочитать ее”», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, ее дочь прочитала книгу, которая переворачивает сознание даже тех людей, которые хорошо знают историю блокады и Великой Отечественной войны.

Захарова зачитала эпизод о первой бомбардировке в день рождения автора. Дипломат сравнила эти события с тем, что описывается в дневниках детей Донбасса.

«Такие же строчки я читаю в дневниках детей Донбасса. Они об этом же самом», — заключила она.

Ранее Мария Захарова назвала циничной ложью слова Владимира Зеленского об обмене детей на военных.

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