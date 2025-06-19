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Путин указал на стратегическое партнерство между РФ и ЮАР

Владимир Путин сообщил, что РФ находится в постоянном контакте с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин во время встречи с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле сообщил, что связи между Россией и Южно-Африканской Республикой развиваются на принципах взаимоуважения, равноправия и всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения. Мы находимся в регулярном контакте с президентом ЮАР господином Сирилом Рамафосой», — приводятся слова президента РФ на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что в Казани состоялись обстоятельные переговоры с Сирилом Рамафосой в ходе саммита БРИКС в 2024 году. Тогда обсудили шаги по дальнейшему взаимодействию. Владимир Путин также попросил Пола Машатиле передать Сирилу Рамафосе самые наилучшие пожелания.

Напомним, президент России встретился с Полом Машатиле на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Во время встречи Владимир Путин сообщил, что РФ ждет делегацию ЮАР на музыкальный конкурс «Интервидение».