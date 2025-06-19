Путин указал на стратегическое партнерство между РФ и ЮАР

Российский лидер добавил, что в Казани состоялись обстоятельные переговоры с Сирилом Рамафосой в ходе саммита БРИКС в 2024 году. Тогда обсудили шаги по дальнейшему взаимодействию. Владимир Путин также попросил Пола Машатиле передать Сирилу Рамафосе самые наилучшие пожелания.