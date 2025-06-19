Лула да Силва хочет принять участие в выборах президента Бразилии в 2026 году

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует участвовать в следующих выборах главы государства, которые состоятся в октябре 2026 года. Об этом сообщила газета Metrópoles.
По данным издания, бразильский лидер заявил об этом на встрече с руководством Партии трудящихся (PT), основателем которой является. Однако сам президент не объявлял официально о выдвижении своей кандидатуры.
«Я буду баллотироваться в 2026 году. Проиграть эти выборы я могу только сам себе», — приводит газета слова да Силвы.
При этом уточнялось, что да Силва будет участвовать в предстоящей выборной кампании президента Бразилии, если ему позволит состояние его здоровья.
Как писал сайт KP.RU, 10 мая Лула да Силва по итогам своего визита в Россию и участия в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы заявил, что страны Европы, а также их союзники, вновь встают на военные рельсы. Бразильский лидер назвал происходящее безумием. Среди тех, кто начал новый виток милитаризации политик упомянул Японию и Великобританию.