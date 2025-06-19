Лула да Силва хочет принять участие в выборах президента Бразилии в 2026 году

Как писал сайт KP.RU, 10 мая Лула да Силва по итогам своего визита в Россию и участия в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы заявил, что страны Европы, а также их союзники, вновь встают на военные рельсы. Бразильский лидер назвал происходящее безумием. Среди тех, кто начал новый виток милитаризации политик упомянул Японию и Великобританию.