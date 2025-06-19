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Лула да Силва хочет принять участие в выборах президента Бразилии в 2026 году

Участие да Силвы в новых президентских выборах будет зависеть от его состояния здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует участвовать в следующих выборах главы государства, которые состоятся в октябре 2026 года. Об этом сообщила газета Metrópoles.

По данным издания, бразильский лидер заявил об этом на встрече с руководством Партии трудящихся (PT), основателем которой является. Однако сам президент не объявлял официально о выдвижении своей кандидатуры.

«Я буду баллотироваться в 2026 году. Проиграть эти выборы я могу только сам себе», — приводит газета слова да Силвы.

При этом уточнялось, что да Силва будет участвовать в предстоящей выборной кампании президента Бразилии, если ему позволит состояние его здоровья.

Как писал сайт KP.RU, 10 мая Лула да Силва по итогам своего визита в Россию и участия в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы заявил, что страны Европы, а также их союзники, вновь встают на военные рельсы. Бразильский лидер назвал происходящее безумием. Среди тех, кто начал новый виток милитаризации политик упомянул Японию и Великобританию.