Взаимодействие Беларуси и КНР в ШОС. Глава белорусского МИД встретился с китайским послом

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 19 июня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуанем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны подвели итоги белорусско-китайских встреч на высшем и высоком уровнях. Министр и посол обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и Китая в рамках китайского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.
Кроме того, речь шла о предстоящих двусторонних мероприятиях между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. -0-