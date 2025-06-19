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Взаимодействие Беларуси и КНР в ШОС. Глава белорусского МИД встретился с китайским послом

Стороны подвели итоги белорусско-китайских встреч на высшем и высоком уровнях. Министр и посол обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и Китая в рамках китайского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 19 июня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуанем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны подвели итоги белорусско-китайских встреч на высшем и высоком уровнях. Министр и посол обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и Китая в рамках китайского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, речь шла о предстоящих двусторонних мероприятиях между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. -0-

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