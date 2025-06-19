Путин подчеркнул важность стратегического партнёрства между РФ и ЮАР

«Позвольте мне вас сердечно всех поприветствовать в Петербурге, в России. Связи между РФ и ЮАР успешно развиваются на принципах всеобъемлющего стратегического партнёрства, равноправия и взаимного уважения. Мы находимся в регулярном контакте с президентом ЮАР господином Сирилом Рамапосой», — сказал российский лидер.