Старовойт: РФ готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Кишиневом

Россия готова рассмотреть возобновление авиарейсов между Москвой и Кишиневом. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт на переговорах с молдавскими депутатами блока «Победа» в рамках ПМЭФ.
Молдавские парламентарии в ходе встречи подняли вопрос о возможности возобновления авиарейсов между Москвой и Кишиневом.
Старовойт отметил, что Россия готова рассмотреть этот вопрос при отсутствии проблем с пролетом в воздушном пространстве соседних с Молдавией стран. Министр напомнил, что запрет на пролет со стороны соседних стран сохраняется.
По словам Старвойта, Россия находится в готовности к возобновлению рейсов и всегда выступает за дружбу народов и взаимодействие.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР обсуждают расширение авиасообщения.