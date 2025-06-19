Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старовойт: РФ готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Кишиневом

Министр напомнил, что граничащие с Молдавией страны закрыли для России свое воздушное пространство.

Источник: Аргументы и факты

Россия готова рассмотреть возобновление авиарейсов между Москвой и Кишиневом. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт на переговорах с молдавскими депутатами блока «Победа» в рамках ПМЭФ.

Молдавские парламентарии в ходе встречи подняли вопрос о возможности возобновления авиарейсов между Москвой и Кишиневом.

Старовойт отметил, что Россия готова рассмотреть этот вопрос при отсутствии проблем с пролетом в воздушном пространстве соседних с Молдавией стран. Министр напомнил, что запрет на пролет со стороны соседних стран сохраняется.

По словам Старвойта, Россия находится в готовности к возобновлению рейсов и всегда выступает за дружбу народов и взаимодействие.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР обсуждают расширение авиасообщения.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография министра транспорта РФ, успешного управленца и экс-губернатора
Один из видных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Устроенная Старовойтом дорожная реформа в Курске и многолетний опыт руководства Росавтодором могут помочь политику в работе со «второй российской бедой»: собрали главное из его биографии.
Читать дальше