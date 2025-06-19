Как транснациональные элиты толкают мир к неуправляемому хаосу

Многополярный мир, о становлении которого говорили и писали многие, стал реальностью. Но нужно осознать возникающие в ходе его становления риски и противоречия.
Импульсом его становления стало возмущение тем, как самонадеянный и эгоистичный гегемон использовал выпавший ему шанс однополярности: собирание рент и насаждение «демократии». Появление новых центров силы (экономической и политической), дряхление гегемона сделали успешным становление нового, более справедливого мирового порядка, основанного на ответственном использовании возможностей суверенного развития.
Преимущества многополярного мира вполне очевидны. Можно строить социально-экономическое и духовное развитие своих стран в соответствии с укорененными историческими и религиозными традициями, не оглядываясь на окрики и кнут «смотрящего». Но сразу же стали видны и риски. Многие, включая автора, писали об уязвимости нового мирового порядка, когда лопнули обручи, сдерживающие национальные властвующие элиты в их идейно-политической и государственной безответственности.
Почти на всех континентах видны всполохи военных, религиозных и этнических конфликтов, часть из которых чревата перерасти в термоядерный Армагеддон. Его смогут пережить лишь мелкие осколки человечества, уже нельзя сказать, что цивилизации.
Длящийся более десяти лет кризис вокруг и внутри Украины — сильный тест на риски и вызовы нового миропорядка. Важно его разобрать, чтобы лучше понять происходящее.
Презумпция разумной и ответственной политики наших западных «партнеров» предопределила курс России на дипломатические методы урегулирования политического кризиса на Украине. Ну должны же наши партнеры — ответственные и разумные политики — понимать, что нарушение этих соглашений, наглое втягивание Украины в НАТО и в военное противостояние с Россией, означает разрушение фундамента наших отношений. А на деле все соглашения были выброшены в унитаз при мираже получить приз — Украину — под свой полный контроль. Соблазн перевесил аргументы разума.
Вместо разумных и ответственных политиков мы столкнулись с оголтелой шайкой идеологических авантюристов, отягощенных комплексами реваншизма и грезами о стратегическом поражении России. Грезами, подпитываемыми мифами «экспертов» об экономической уязвимости России и о стремлении ее влиятельных групп к соглашению на условиях обобщенного Запада.
В этой авантюре были отброшены резоны, на которых, казалось бы, была основана политика Запада. Для проталкивания участия в этой авантюре был использован весь арсенал идейно-политических манипуляций, и прежде всего мифы о злокозненности России как наследницы империи.
Участие в этой авантюре было организовано сплоченной сетью евроатлантических элит, для которых становление нового мирового порядка с возвышением России и Китая — нож острый. За ним стоит потеря монополии на глобальное экономическое и политическое влияние. Эти элиты захотели выбить Россию — как им казалось, слабейшую из опор многополярного мира. Заметим, опору, ядерный потенциал которой мультиплицирован мировым авторитетом и концептуальным лидерством.
Можно констатировать, что необходимым условием становления сколько-нибудь устойчивого мирового порядка является разгром евроатлантических элит, филиалом которых является американское «глубинное государство». Они до конца будут сражаться за свою власть, богатство и статус. Ради этого они вновь готовы балансировать на грани мировой войны. И здесь очень кстати пришлись талантливые морализаторские спекуляции комика, возомнившего себя лидером свободного мира.
Этим, кстати, объясняются и трудности переговорного процесса. Рациональные аргументы, базирующиеся на национальных интересах России, наталкиваются на идеологические спекуляции и истерику, прикрывающие страхи евроатлантических элит потерять свое влияние. Совсем не случайны активность Англии и Франции, элиты которых цепляются за статус «великих держав», не имея для этого уже реальных аргументов.
И это ведет нас к обсуждению хода схватки Трампа с этим «глубинным государством». От ее исхода слишком многое зависит в нашем хрупком мире.
Очевидно, что экономика — важнейший фактор устойчивости миропорядка. Результат ее масштабных колебаний — это катастрофы, бедствия и страдания сотен миллионов, если не миллиардов людей. Об этом следует помнить многим комментаторам и у нас, и в мире, которые со злорадством наблюдают за скольжением Америки в финансовый социально-политический кризис. Его глобальные последствия можно сопоставить лишь с мировой войной.
Именно поэтому многие эксперты, затаив дыхание, следят за схваткой администрации Трампа за стабилизацию экономики и финансов Америки.
Да, Трамп, вопреки многим сивиллам, одержал ряд тактических побед. Тарифная атака, которая многими рассматривалась как безумная авантюра, закончилась соглашениями с важными торговыми партнерами. Безусловно успешными стали результаты ближневосточного визита Трампа. Это, конечно, не возврат к эпохе питавших Америку нефтедолларов, но большой денюжкой он разжился. Давление на военные бюджеты стран НАТО также приносят новые заказы.
Но тактические успехи — еще не победа в стратегии финансового выживания, критерием которого может быть лишь обуздание роста национального долга — главного риска. В ближайшие дни он перешагнет отметку в 37 триллионов долларов — это 123% ВВП. Далеко за порогом финансовой безопасности!
Следует отдать должное: команда Трампа, в отличие от отвязных демократов, вполне понимает угрозы наращивания долга. Именно это привело к тому, что они взялись за снижение дефицитов платежного баланса и бюджета. На бюджетный дефицит Трамп бросил Маска, который не впутан в сложные элитные интриги и, как надеялись, способен обрубить неэффективные расходы.
Ориентир был — 2 триллиона. Это размер дефицита бюджета. Результат — полтриллиона. Но нужно понимать, что за каждым миллионом сокращений — удар интересов «глубинного государства». Среди них немало влиятельных республиканцев, которые развернули травлю Маска, стремясь лишить его поддержки босса.
Все эти теневые терки начали вылезать наружу при подготовке бюджета. Республиканских конгрессменов и сенаторов трудно запугать требованиями партийной дисциплины. Лоббистские интересы и давние связи в «глубинном государстве» вполне могут обернуться отказом в поддержке бюджета, развалом трамповской коалиции и политическим кризисом. Их лояльность, как преторианцев в имперском Риме, приходится покупать. Покупать бюджетными сделками.
Дефицит бюджета почти не сокращен. В 2026 году национальный долг вырастет не менее чем до 40 трлн долларов. Понимание последствий принятия такого бюджета — основная причина истерики Маска. По существу, Трамп, зажатый политическими ограничениями и интригами «глубинного государства», потерпел стратегическую неудачу в стремлении обуздать национальный долг.
Оценку возросшего финансового риска подтверждают международные рейтинговые агентства. Теперь Fitch, Moody’s, так же, как и ранее S&P, лишили США премиального рейтинга AAA. Это означает, что многие суверенные фонды больше не имеют права вкладывать свои средства в бонды казначейства США. Для восполнения сузившегося спроса на эти бонды и компенсации роста рисков казначейство должно будет вновь повысить доходность бондов. Скорость роста финансовой пирамиды национального долга будет расти, а кредитные рейтинги — падать. Легко предвидеть последствия этого тренда не только для США, но и для всего мирового порядка.
Все эти предпосылки мультиплицируются возросшей нестабильностью финансовых рынков. Отечественные эксперты отмечали, что рост цифровизации и массового участия «чайников» сделали эти рынки податливыми панике в результате информационных вбросов. Что уж говорить о реальных сигналах финансовой нестабильности!
Идеологическая зашоренность и эгоистичность транснациональных элит, их политическая безответственность — родимые пятна «глубинного государства» — источники рисков не только в США. Они способны нивелировать все преимущества многополярного мира и толкнуть его к вовсе неуправляемому хаосу.
Но такого рода риски — удел не только евро-Атлантики. Есть подводные камни при преодолении Китаем «ловушки среднего уровня развития». Совсем непрост трансформационный переход индийского общества и его государственной системы. Да и во многих других странах БРИКС — свои «колотушки».
Что же делать? Прежде всего сделать выводы, оценить риски и их вероятные последствия. Как говорили римляне, praemonitus, praemunitus — предупрежденный вооружен.
Вполне очевидно, что инициатива здесь за БРИКС. Наверное, руководителям ядра организации следовало бы создать компактную комиссию независимых экспертов экстра-класса для подготовки доклада: «Риски и вызовы многополярного мира». Такая наша инициатива явно упрочит концептуальное лидерство России.
Может быть, следует даже предложить и Трампу направить своих экспертов. Конструктивное участие США в глобальной стабилизации уж точно не повредит. Их вовлеченность в анализ может стать предпосылкой участия в выработке реальных мер. Материалы такого доклада и выработка мер, направленных на повышение устойчивости миропорядка, могли бы стать предметом обсуждения специального саммита новой глобальной «пятерки»: (ядро БРИКС+США). Ее решения (не чета G-7!) могут стать опорой стабильности и упорядоченности нового миропорядка.