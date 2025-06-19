Как транснациональные элиты толкают мир к неуправляемому хаосу

Оценку возросшего финансового риска подтверждают международные рейтинговые агентства. Теперь Fitch, Moody’s, так же, как и ранее S&P, лишили США премиального рейтинга AAA. Это означает, что многие суверенные фонды больше не имеют права вкладывать свои средства в бонды казначейства США. Для восполнения сузившегося спроса на эти бонды и компенсации роста рисков казначейство должно будет вновь повысить доходность бондов. Скорость роста финансовой пирамиды национального долга будет расти, а кредитные рейтинги — падать. Легко предвидеть последствия этого тренда не только для США, но и для всего мирового порядка.