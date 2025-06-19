«Бой уже проигран»: Ирану предрекли крах в войне с Израилем

Подоляка отметил, что израильские удары по инфраструктуре КСИР серьёзно повредили иранские логистические цепи, включая входы в подземные арсеналы, заблокировав доступ к накопленным боеприпасам. Кроме того, Израиль целенаправленно уничтожает мобильные пусковые установки, которых у Ирана и так было мало. Их потери почти невосполнимы, особенно с учётом контроля Израиля над третью иранского воздушного пространства.