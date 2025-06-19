Эффективность «Железного купола» снизилась: Иран использовал более современные ракеты

«У Ирана по-прежнему есть очень современные ракеты, и они их используют», — отметил бывший сотрудник израильских спецслужб. Источник уточнил, что если ранее предупреждение о запусках поступало за 10−11 минут до удара, то теперь это время сократилось до 6−7 минут. Это свидетельствует о возросшей скорости иранских ракет, что усложняет их перехват.