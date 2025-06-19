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Эффективность «Железного купола» снизилась: Иран использовал более современные ракеты

За последние 24 часа система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» перехватила лишь 65% иранских ракет, тогда как накануне этот показатель составлял почти 90%

За последние 24 часа система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» перехватила лишь 65% иранских ракет, тогда как накануне этот показатель составлял почти 90%. Об этом сообщил NBC News высокопоставленный источник в израильской разведке. По его словам, Иран применил более совершенные и быстрые ракеты, что сократило время на подготовку к перехвату.

«У Ирана по-прежнему есть очень современные ракеты, и они их используют», — отметил бывший сотрудник израильских спецслужб. Источник уточнил, что если ранее предупреждение о запусках поступало за 10−11 минут до удара, то теперь это время сократилось до 6−7 минут. Это свидетельствует о возросшей скорости иранских ракет, что усложняет их перехват.

Эксперты предполагают, что Тегеран мог использовать баллистические ракеты с улучшенными характеристиками, что создает новые вызовы для израильской ПРО. Власти страны пока не комментируют возможные изменения в стратегии противодействия. Однако снижение эффективности «Железного купола» вызывает обеспокоенность в условиях эскалации напряженности в регионе.