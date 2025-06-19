CBS: Трамп склоняется к удару по ядерному объекту Ирана в Фордо

Американский лидер Дональд Трамп размышляет о нанесении удара по иранскому подземному центру обогащения урана, чтобы не допустить появления у исламского государства ядерного оружия в ближайшее время, передает телеканал CBS, ссылаясь на осведомленные источники.
«Вывести из эксплуатации Фордо необходимо из-за риска, что оружие может быть произведено в относительно короткий срок», — передали источники позицию Трампа.
Они рассказали, что президенту США доложили как о рисках, так и о возможных выгодах удара по наиболее охраняемому ядерному объекту Ирана. Трампу также известно о предпринимаемых дипломатических усилиях, в том числе, о запланированной на 20 июня встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с представителями ЕС в Швейцарии, указали источники.
По данным главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, несмотря на отсутствие официального приказа от иранских властей, государство находится на грани получения ядерного оружия, отмечает телеканал.
Ранее источники сообщили, что возможная атака Соединенных Штатов на ядерный объект в Фордо на территории Ирана может включать не один, а несколько ударов. Они указали, что в настоящее время американский лидер «свыкается с идеей ликвидации» объекта.