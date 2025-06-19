CBS: Трамп склоняется к удару по ядерному объекту Ирана в Фордо

Они рассказали, что президенту США доложили как о рисках, так и о возможных выгодах удара по наиболее охраняемому ядерному объекту Ирана. Трампу также известно о предпринимаемых дипломатических усилиях, в том числе, о запланированной на 20 июня встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с представителями ЕС в Швейцарии, указали источники.