В Иране рассказали, когда прекратят удары по Израилю

В заявлении подчеркивается, что Тегеран прекратит свои действия только в случае, если Израиль будет привлечен к ответственности за свои деяния и выплатит Ирану репарации в качестве компенсации за причиненный ущерб. ВСНБ Ирана дал понять, что считает справедливым возмещением ущерба лишь выплату репараций.