В Иране рассказали, когда прекратят удары по Израилю

Прекращение иранских атак произойдет исключительно после того, как Израиль «понесет наказание» и компенсирует ущерб, нанесенный республике. Такое заявление было сделано Высшим советом национальной безопасности Ирана (ВСНБ).
В заявлении подчеркивается, что Тегеран прекратит свои действия только в случае, если Израиль будет привлечен к ответственности за свои деяния и выплатит Ирану репарации в качестве компенсации за причиненный ущерб. ВСНБ Ирана дал понять, что считает справедливым возмещением ущерба лишь выплату репараций.
«Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены», — приводит заявление ВСНБ агентство IRNA.
В Совете национальной безопасности Ирана подчеркнули, что любая страна, оказывающая поддержку Израилю в данном конфликте, столкнется с незамедлительным и жестким ответом со стороны Ирана.