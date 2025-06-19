Бывший вагнеровец опубликовал неизвестное ранее фото ближайшего соратника Пригожина

Неизвестное ранее фото ближайшего соратника основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовал ветеран частной военной компании Бармалей. Кадр с командиром ЧВК Дмитрием Уткиным бывший вагнеровец разместил в Telegram-канале.
На выложенном фото Уткин запечатлен в кругу товарищей. При этом другие люди обрезаны, но их присутствие выдают руки, попавшие в кадр.
На левом плече соратника Пригожина с позывным Девятый видна татуировка. Где именно сделан снимок, неизвестно.
Отметим, Уткин не любил публичность, и снимков, на которых он запечатлен, в Сети существует всего несколько. Один из них сделан во время награждения военнослужащего.
Ранее писатель и политик Захар Прилепин заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин очень похож на такую историческую личность, как Степан Разин.