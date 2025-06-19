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Бывший вагнеровец опубликовал неизвестное ранее фото ближайшего соратника Пригожина

Неизвестное ранее фото ближайшего соратника основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовал ветеран частной военной компании Бармалей.

Неизвестное ранее фото ближайшего соратника основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовал ветеран частной военной компании Бармалей. Кадр с командиром ЧВК Дмитрием Уткиным бывший вагнеровец разместил в Telegram-канале.

На выложенном фото Уткин запечатлен в кругу товарищей. При этом другие люди обрезаны, но их присутствие выдают руки, попавшие в кадр.

На левом плече соратника Пригожина с позывным Девятый видна татуировка. Где именно сделан снимок, неизвестно.

Отметим, Уткин не любил публичность, и снимков, на которых он запечатлен, в Сети существует всего несколько. Один из них сделан во время награждения военнослужащего.

Ранее писатель и политик Захар Прилепин заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин очень похож на такую историческую личность, как Степан Разин.

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