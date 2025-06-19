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Появились кадры уничтожения пункта управления БПЛА ВСУ в Малиновке

По информации источников, по пункту управления дронами противника ударила ракета.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения удара по пункту управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников, канала пункт управления дронами 102-й отдельной бригады теробороны ВСУ был выявлен в окрестностях Малиновке. Сообщается, что по обнаруженной цели ударила управляемая ракета Х-39.

Данных о потерях ВСУ в результате удара нет.

Ранее стало известно о нанесении удара по цеху сборки БПЛА в Запорожье. Также сообщалось о поражении пунктов временной дислокации ВСУ под Софиевкой в Запорожской области.

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