Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: ситуация на Ближнем Востоке не несет России ничего хорошего

Дмитрий Песков сообщил, что у РФ есть стратегическое партнерство с Ираном и довольно доверительные отношения с Израилем.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Ближний Восток представляет важность для России в плане инфраструктуры, ситуация в регионе не несет РФ ничего хорошего, пишет РИА Новости.

«В момент, когда регион впадает в хаос такой турбулентности, в хаос войны фактически, то, конечно, для нас ничего хорошего это не несет. И мы только сожалеем», — отметил Дмитрий Песков.

Он добавил, что у России есть стратегическое партнерство с Ираном и довольно доверительные отношения с Израилем. Представитель Кремля подчеркнул, что Ближний Восток важен для РФ в плане развития инфраструктурных проектов.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как отмечалось, страна запустила «сотни баллистических ракет».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше