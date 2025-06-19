Песков: ситуация на Ближнем Востоке не несет России ничего хорошего

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Ближний Восток представляет важность для России в плане инфраструктуры, ситуация в регионе не несет РФ ничего хорошего, пишет РИА Новости.
«В момент, когда регион впадает в хаос такой турбулентности, в хаос войны фактически, то, конечно, для нас ничего хорошего это не несет. И мы только сожалеем», — отметил Дмитрий Песков.
Он добавил, что у России есть стратегическое партнерство с Ираном и довольно доверительные отношения с Израилем. Представитель Кремля подчеркнул, что Ближний Восток важен для РФ в плане развития инфраструктурных проектов.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как отмечалось, страна запустила «сотни баллистических ракет».