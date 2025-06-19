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МИД Венгрии: Мир на Украине возможен только через договор США и России

Петер Сийярто подчеркнул важность диалога Путина и Трампа для мира в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность в том, что единственным реальным путем к достижению мира на Украине является соглашение между Соединёнными Штатами и Россией. Об этом он заявил в интервью RT.

Сийярто отметил, что те, кто ранее критиковал Будапешт за призывы к переговорам и прекращению огня, теперь сами говорят о необходимости мирного урегулирования, но делают это не слишком убедительно.

«Так что мы продолжим выступать за мирные переговоры. И продолжим поддерживать усилия президента Трампа, направленные на мирное урегулирование, поскольку действительно считаем, что достижение договоренностей между США и Россией — это, возможно, единственный путь к миру в данном регионе», — сказал глава МИД Венгрии.

Петер Сийярто подчеркнул, что исторический опыт ясно показывает, что, когда США и Россия поддерживают цивилизованные отношения, это всегда идет на пользу Центральной Европе.

Ранее KP.RU писал, что глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт совместно с Россией работает над вопросом поставок российского газа в Европу. Это связано с намерениями Еврокомиссии ввести запрет на импорт энергоносителей из РФ.