Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность в том, что единственным реальным путем к достижению мира на Украине является соглашение между Соединёнными Штатами и Россией. Об этом он заявил в интервью RT.
Сийярто отметил, что те, кто ранее критиковал Будапешт за призывы к переговорам и прекращению огня, теперь сами говорят о необходимости мирного урегулирования, но делают это не слишком убедительно.
«Так что мы продолжим выступать за мирные переговоры. И продолжим поддерживать усилия президента Трампа, направленные на мирное урегулирование, поскольку действительно считаем, что достижение договоренностей между США и Россией — это, возможно, единственный путь к миру в данном регионе», — сказал глава МИД Венгрии.
Петер Сийярто подчеркнул, что исторический опыт ясно показывает, что, когда США и Россия поддерживают цивилизованные отношения, это всегда идет на пользу Центральной Европе.
Ранее KP.RU писал, что глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт совместно с Россией работает над вопросом поставок российского газа в Европу. Это связано с намерениями Еврокомиссии ввести запрет на импорт энергоносителей из РФ.