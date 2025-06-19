В Киеве прошла самая массовая акция протеста с начала СВО

В Киеве ветераны боевых действий вышли на самый масштабный с начала СВО митинг. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер UA» в Telegram-канале.
По информации издания, на протест у Дома профсоюзов вышли около тысячи митингующих, которые выступают против действий Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).
Ветераны возмутились тем, что они «воюют на фронте», а государство в тылу забирает их землю и право на голос.
Народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук объяснил побег министра единства Украины Алексея Чернышова, который не вернулся из Австрии после рабочего визита. По словам политика, министр должен был обеспечить голоса на предстоящих выборах за Владимира Зеленского за рубежом.