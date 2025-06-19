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«Переворачивает сознание»: Захарова прослезилась, говоря о книге ленинградской блокадницы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова растрогалась, вспоминая книгу «Блокадная зима моего детства» Ирины Булиной. Яркими эмоциями от прочитанного дипломат поделилась на сессии Петербургского международного экономического форума.

Источник: Life.ru

«Почему я плачу? Потому что я прочитала эту книгу за одну ночь… Когда я утром проснулась, позвала свою дочку, которой 14 лет, и сказала: “Ты должна прочитать её”. Она прочитала. Несмотря на то, что ей 14, она прочитала быстрее, чем я. Эта книга переворачивает сознание даже тех людей, которые знают про блокаду и про Великую Отечественную войну буквально всё», — сказала Захарова.

Дипломат зачитала отрывок о первой бомбардировке Ленинграда, которую автор пережила в свой день рождения. Захарова отметила, что спустя 80 лет аналогичные записи встречаются в дневниках детей Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин прослезился при просмотре эпизодов нового фильма о Великой Отечественной войне. Он также отметил, что Россия чтит всех, кто вносил вклад в общую Победу над нацистами. Глава государства акцентировал внимание на том, что тех, кто разделяет взгляды России и является её другом, объединяет общая задача — построение справедливого миропорядка.

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