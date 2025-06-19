ВСНБ: Иран прекратит удары когда Израиль будет наказан и выплатит репарации

«Мы точно бьем по военным целям, а они бьют по больнице. Они бьют по месту, где люди даже не могут встать и убежать. Здесь есть отделение для детей и младенцев, вот в чем вся разница между ними и демократией, которая действует по закону, чтобы спасти себя от этих убийц», — заключил премьер.