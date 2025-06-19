Зеленский назначил Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

Шаповалов с весны 2024 года занимал пост главы оперативного командования «Юг» ВСУ, он прошел обучение в школе для старших офицеров в США. В феврале 2025 года его освободили от этой должности. Сообщалось, что после увольнения Шаповалов был назначен на пост главы представительства страны в миссии по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU) на территории Германии и Бельгии.