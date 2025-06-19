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Колумбия присоединилась к банку объединения БРИКС

Ранее Роуссефф сообщила, что Колумбия и Узбекистан выбраны в качестве новых членов банка.

Источник: Комсомольская правда

Колумбия завершила присоединение к Новому банку развития БРИКС и стала полноправным членом финансовой организации. Об этом заявила глава МИД республики Лаура Сарабия.

«Колумбия официально присоединилась к банку БРИКС», — написала дипломат в соцсети X.

Ранее Колумбия заявила, что Богота с интересом рассматривает возможность о присоединении к БРИКС. Сегодня объединение предлагает альтернативную точку зрения, на которую стоит обратить внимание.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее в Стрельне президент России Владимир Путин провел встречу с главой Нового банка развития экономического объединения БРИКС Дилмой Роуссефф. В ходе разговора она обратила внимание, что одной из целей возглавляемой ей финансовой организации является расширение списка стран-участниц банка. Роуссефф отметила, что Узбекистан и Колумбия уже были выбраны в качестве новых членов. И две страны еще находятся в процессе рассмотрения — Эфиопия и Индонезия, уточнила она.