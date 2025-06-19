Колумбия присоединилась к банку объединения БРИКС

Как писал сайт KP.RU, днем ранее в Стрельне президент России Владимир Путин провел встречу с главой Нового банка развития экономического объединения БРИКС Дилмой Роуссефф. В ходе разговора она обратила внимание, что одной из целей возглавляемой ей финансовой организации является расширение списка стран-участниц банка. Роуссефф отметила, что Узбекистан и Колумбия уже были выбраны в качестве новых членов. И две страны еще находятся в процессе рассмотрения — Эфиопия и Индонезия, уточнила она.