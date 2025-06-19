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Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Reuters

«У меня есть сообщение напрямую от президента, и я цитирую: “Основываясь на том, что есть существенная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, двигаться (в атаке на Иран — ред.) или нет, в течение следующих двух недель”. Это цитата напрямую от президента для всех вас сегодня», — сообщила она журналистам на брифинге.

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