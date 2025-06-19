Военкор Ермаков: российские бойцы вошли в село Муравка в ДНР

В ДНР российским бойцам удалось войти в расположенное у границы с Днепропетровской областью село Муравка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«После зачистки Новониколаевки наши войска активно включились в штурмовые мероприятия в Муравке и вошли в поселок с восточной части. Параллельно с этим наши войска атакуют боевые порядки ВСУ с юга села», — написал он.
Ермаков отметил, что штурмуемый населенный пункт расположен у трассы. Военкор назвал ее удобным прямым путем наступления на село Новопавловка в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось о штурме российскими бойцами поселка Удачное в ДНР.