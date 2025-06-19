Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы в итоговом коммюнике саммита НАТО упоминание Украины свелось к минимуму. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на источники.
Некий европейский чиновник заявил, что в текущем проекте заявления, с которым он внимательно ознакомился, содержится только одно упоминание оборонных возможностей Незалежной и напрочь отсутствует более подробная формулировка ее поддержки.
Он отмечает, что это стало бы заметным отступлением от предыдущих саммитов, которые проходили еще при Джо Байдене. Однако все же ожидается, что страны-участницы НАТО все же предпримут на данном саммите шаг по поддержке Киева.
Как KP.RU писал ранее, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский 17 июня покинул неудачную для него встречу лидеров стран-представителей G7. Он рассчитывал заручиться большей поддержкой Вашингтона, но не добился результата.