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Не хотят больше слышать: Вашингтон намерен вычеркнуть Киев из итогового коммюнике саммита НАТО

Newsweek: США хотят свести упоминание Украины в итоговом саммите НАТО к минимуму.

Источник: Комсомольская правда

Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы в итоговом коммюнике саммита НАТО упоминание Украины свелось к минимуму. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на источники.

Некий европейский чиновник заявил, что в текущем проекте заявления, с которым он внимательно ознакомился, содержится только одно упоминание оборонных возможностей Незалежной и напрочь отсутствует более подробная формулировка ее поддержки.

Он отмечает, что это стало бы заметным отступлением от предыдущих саммитов, которые проходили еще при Джо Байдене. Однако все же ожидается, что страны-участницы НАТО все же предпримут на данном саммите шаг по поддержке Киева.

Как KP.RU писал ранее, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский 17 июня покинул неудачную для него встречу лидеров стран-представителей G7. Он рассчитывал заручиться большей поддержкой Вашингтона, но не добился результата.

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