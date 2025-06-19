Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru заявил, что некоторые территории Украины могут отойти к странам НАТО. По его мнению, Польша претендует на Львов, а Венгрия — на Закарпатье.
Политик отметил, что эти регионы могут стать частью других государств, но не войдут в НАТО как самостоятельные единицы. Килинкаров уточнил, что речь идет о трех или пяти западных областях Украины, которые могут быть переданы под контроль альянса. Он добавил, что для России такой сценарий мог бы быть приемлемым, если будет достигнуто соответствующее соглашение.
Польский еженедельник Mysl Polska сообщил, что жители Польши недовольны политикой властей, направленной на поддержку Украины. По данным издания, Варшава активно оплачивала кредиты Киева еще до обращения Украины за помощью к Еврокомиссии. Большинство поляков, как отмечает газета, выступают против дальнейшей финансовой поддержки Украины.