Бывший депутат Рады назвал страны НАТО, желающие «оторвать» кусок Украины

Политик отметил, что эти регионы могут стать частью других государств, но не войдут в НАТО как самостоятельные единицы. Килинкаров уточнил, что речь идет о трех или пяти западных областях Украины, которые могут быть переданы под контроль альянса. Он добавил, что для России такой сценарий мог бы быть приемлемым, если будет достигнуто соответствующее соглашение.