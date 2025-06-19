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Трамп примет решение об атаке на Иран в течение двух недель

В течение следующих двух недель Трамп определится с вопросом о потенциальном ударе по Ирану, заявили в администрации президента.

В течение следующих двух недель Трамп определится с вопросом о потенциальном ударе по Ирану, заявили в администрации президента.

По информации телекомпании CBS, президент США рассматривает вариант атаки на ядерный объект в Фордо, чтобы затормозить разработку Ираном ядерного оружия. Инсайдеры утверждают, что главе государства доложили о потенциальных плюсах и минусах подобной операции. По их данным, американский лидер всерьез обдумывает вывод из строя данного объекта, поскольку опасается скорого создания ядерного оружия.

Кроме того, известно, что Трамп осведомлен о дипломатических усилиях — в частности, о планируемой встрече министра иностранных дел Ирана с представителями Евросоюза.

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