Трамп примет решение об атаке на Иран в течение двух недель

По информации телекомпании CBS, президент США рассматривает вариант атаки на ядерный объект в Фордо, чтобы затормозить разработку Ираном ядерного оружия. Инсайдеры утверждают, что главе государства доложили о потенциальных плюсах и минусах подобной операции. По их данным, американский лидер всерьез обдумывает вывод из строя данного объекта, поскольку опасается скорого создания ядерного оружия.