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Зеленский назначил на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ Шаповалова

Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый покинул пост 1 июня, после удара по учебному подразделению.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в четверг, 19 июня.

«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ», — данная информация из указа нелегитимного президента Незалежной опубликована на его сайте.

Известно, что до Шаповалова Сухопутными войсками командовал Михаил Драпатый. В воскресенье, 1 июня, он решил покинуть занимаемый пост после удара, произведенного по учебному подразделению киевских боевиков в Днепропетровской области. В результате этого погибло 12 боевиков, а более 60 числятся пострадавшими.

Как KP.RU писал ранее, ВС России нанесли точный удар по цехам производства и сборки ударных беспилотников украинских боевиков и местам хранения. Об этом заявили в Минобороны РФ.