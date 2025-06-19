Зеленский назначил на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ Шаповалова

Известно, что до Шаповалова Сухопутными войсками командовал Михаил Драпатый. В воскресенье, 1 июня, он решил покинуть занимаемый пост после удара, произведенного по учебному подразделению киевских боевиков в Днепропетровской области. В результате этого погибло 12 боевиков, а более 60 числятся пострадавшими.