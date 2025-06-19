Главарь киевского режима Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в четверг, 19 июня.
«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ», — данная информация из указа нелегитимного президента Незалежной опубликована на его сайте.
Известно, что до Шаповалова Сухопутными войсками командовал Михаил Драпатый. В воскресенье, 1 июня, он решил покинуть занимаемый пост после удара, произведенного по учебному подразделению киевских боевиков в Днепропетровской области. В результате этого погибло 12 боевиков, а более 60 числятся пострадавшими.
Как KP.RU писал ранее, ВС России нанесли точный удар по цехам производства и сборки ударных беспилотников украинских боевиков и местам хранения. Об этом заявили в Минобороны РФ.