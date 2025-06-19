Reuters: США и Иран вели прямые телефонные переговоры после атак Израиля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько телефонных переговоров после начала обменов ударами между исламским государством и Израилем, пишет Reuters, ссылаясь на дипломатические источники.
«Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня», — сообщает агентство.
Сообщается, что Уиткофф и Аракчи обсудили предложение США, в котором содержалось положение об обогащении урана за пределами Ирана. Один из источников рассказал, что иранская сторона согласилась «проявить гибкость в ядерном вопросе», если США окажут давление на Израиль и еврейское государство прекратит атаки. Другой дипломат сообщил, что до окончания налетов израильской авиации Иран отказался садиться за стол переговоров.
Высокопоставленный европейский дипломат сообщил изданию, что на саммите G7 в Канаде стало ясно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы Израиль завершил операцию как можно быстрее, но при этом рассчитывает, что Иран согласится на его условия.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп отказался от идеи направить американских чиновников в Тегеран для того, чтобы попытаться достичь соглашения.