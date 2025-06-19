В Госдуме раскрыли, кто на самом деле руководит Молдавией

По словам Аршиновой, в страну поступают крупные суммы денег из-за рубежа. Эти средства идут не только на аналитическую работу, но и на укрепление военного потенциала. Несмотря на закрепленный в конституции нейтральный статус, Евросоюз за последние годы выделил Молдавии около 200 миллионов евро на военное оснащение.