Молдавия находится под контролем западных спецслужб и управляется скрытыми структурами, сообщила депутат Государственной думы Алена Аршинова на Петербургском международном экономическом форуме в беседе с NEWS.ru. Она отметила, что Молдавию используют для ослабления России и, возможно, для создания нового очага напряженности против нее.
По словам Аршиновой, в страну поступают крупные суммы денег из-за рубежа. Эти средства идут не только на аналитическую работу, но и на укрепление военного потенциала. Несмотря на закрепленный в конституции нейтральный статус, Евросоюз за последние годы выделил Молдавии около 200 миллионов евро на военное оснащение.
Аршинова подчеркнула, что эти деньги пошли на закупку оружия, военной формы, систем противовоздушной обороны и радиолокационного оборудования, а также на проведение совместных военных учений. Кроме того, недавно Молдавии выделили 1,5 миллиона евро для защиты от внешнего влияния на внутренние дела страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с россиянами в Молдавии вопиющей. Она подчеркнула, что происходящее не имеет оправданий. Комментируя предупреждение молдавских властей о поездках в Россию, Захарова выразила возмущение.