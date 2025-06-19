Зеленский обозначил сроки завершения конфликта на Украине

Украинский лидер подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены до конца президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. «Я очень рассчитываю на его помощь», — пояснил он.
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