Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский обозначил сроки завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения конфликта с Россией. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Источник: Reuters

Украинский лидер подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены до конца президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. «Я очень рассчитываю на его помощь», — пояснил он.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше