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Politico: Андрей Ермак вызвал массу негатива в ходе визита в Вашингтон

В ходе визита в США Андрей Ермак с трудом договаривался о встречах с чиновниками администрации Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, вызвал массу негатива во время своего визита в Вашингтон в июне, пишет Politico.

«Ермак был особенно неприятным собеседником для администрации Трампа, по словам 10 человек, знакомых с его взаимодействием», — сказано в материале.

По данным издания, в ходе визита в США Андрей Ермак с трудом договаривался о встречах с чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам одного из собеседников издания, он не знает, зачем глава офиса Владимира Зеленского прибыл в страну.

Отмечается, что не только среди республиканцев, но и среди демократов накопилось недовольство поведением Андрея Ермака. Собеседники издания охарактеризовали его взаимодействие с обеими администрациями как «напряженное и сложное». При этом один из них назвал главу офиса Владимира Зеленского «двухпартийным раздражителем».

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак мешают заключению мира на Украине.

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