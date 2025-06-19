Politico: Андрей Ермак вызвал массу негатива в ходе визита в Вашингтон

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, вызвал массу негатива во время своего визита в Вашингтон в июне, пишет Politico.
«Ермак был особенно неприятным собеседником для администрации Трампа, по словам 10 человек, знакомых с его взаимодействием», — сказано в материале.
По данным издания, в ходе визита в США Андрей Ермак с трудом договаривался о встречах с чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам одного из собеседников издания, он не знает, зачем глава офиса Владимира Зеленского прибыл в страну.
Отмечается, что не только среди республиканцев, но и среди демократов накопилось недовольство поведением Андрея Ермака. Собеседники издания охарактеризовали его взаимодействие с обеими администрациями как «напряженное и сложное». При этом один из них назвал главу офиса Владимира Зеленского «двухпартийным раздражителем».
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак мешают заключению мира на Украине.