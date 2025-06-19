Politico: Андрей Ермак вызвал массу негатива в ходе визита в Вашингтон

Отмечается, что не только среди республиканцев, но и среди демократов накопилось недовольство поведением Андрея Ермака. Собеседники издания охарактеризовали его взаимодействие с обеими администрациями как «напряженное и сложное». При этом один из них назвал главу офиса Владимира Зеленского «двухпартийным раздражителем».